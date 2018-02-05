Житель Муравленко убил знакомого табуретом

Фото следственного комитета РФ

Мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого, осудят в Муравленко.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, 1 февраля 2018 года компания мужчин распивала алкоголь. В ходе ссоры 27-летний обвиняемый ударил табуретом по голове 28-летнего потерпевшего. От полученной травмы мужчина скончался.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.