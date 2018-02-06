Андрей Артюхов: россияне достойно отвечают на любые вызовы

duma72.ru

Новые санкции против России приведут к еще большой консолидации общества. Это мнение высказал председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, комментируя информацию о публикации в США доклада в отношении антироссийских санкций.

Спикер федерального парламента отметил бесперспективность попыток ограничить суверенитет России. "Результатом санкционной политики США стало укрепление нашего потенциала. Сейчас это очевидно всем. Это видят и наши партнеры за рубежом. Наша страна за короткое время прошла колоссальный путь импортозамещения в оборонной промышленности, стала расти экономика. Россия встала на защиту мира и дала решительный отпор международному терроризму", - подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы отметил, что "введение санкций против России уже давно не связано с официальными причинами, которые указаны в "Акте о противодействии противникам Америки посредством санкций". По его словам, "политика ограничений – способ руководства США навязывать свою волю другим странам, чтобы те отказывались от независимого курса".

"Поэтому, чем сильнее будет становиться Россия, тем больше будет попыток ослабить нашу страну", - считает он.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, глава депутатской фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов разделяет мнение Вячеслава Володина и полагает, что антироссийские санкции только объединят наших сограждан и не нанесут серьезного удара по отечественной экономике, которая по итогам 2017 года продемонстрировала рост.

"Любой удар, который пытаются нанести нашей стране, лишь объединяет наших сограждан. Накануне все мы, возмущенные решение МОК об отстранении наших спортсменов от участия в Олимпийских играх, объединились, что поддержать наших ребят. Точно также мы реагируем на экономические санкции", - подчеркнул он.

По словам Андрея Артюхова, в России зафиксировано увеличение ВВП и замедление показателей инфляции. Очевидным является тренд выхода российской экономики из рецессии и переход в стадию роста.

"Как отметил президент России Владимир Путин на недавнем заседании президиума Госсовета РФ по развитию промышленного потенциала регионов, ряд отраслей отечественной промышленности показывают по итогам года хорошую динамику. Речь идет о транспортном машиностроении, автопроме, фармацевтике, текстильной, пищевой, химической промышленности", - отметил он.

По мнению первого вице-спикера регионального парламента, Тюменская область демонстрирует системное и поступательное развитие экономики и укрепление промышленного потенциала. В регионе создаются новые и расширяются действующие промышленные производства. Среди них трубный завод "Сибгазаппарат", "Мостострой-11", "Бейкер Хьюз", тобольские проекты компании "Сибур", завод БКУ, завод "Тюменьремдормаш", третья очередь Антипинского НПЗ, "СКМ-100" "Фармасинтез-Тюмень".

"В Тюменской области реализуется эффективная промышленная политика, есть серьезные достижения в сфере нефтегазохимии, строительной индустрии, дорожном строительстве и т.д. Неслучайно, губернатор региона Владимир Якушев возглавляет рабочую группу консультативной комиссии президиума Госсовета по развитию в регионах промышленной политики. На недавнем заседании президиума Госсовета РФ он представил модель подготовки кадров в средних специальных учебных заведениях с привлечением промышленных предприятий и инвесторов, а также озвучил предложения по повышению эффективности реализации региональных промышленных проектов", - резюмировал Андрей Артюхов.