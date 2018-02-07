В Увате будут судить жителя Нижневартовска за езду по фальшивым правам

procrf.ru

В Увате осудят жителя Нижневартовска, который после пьяного ДТП с погибшими ездил по фальшивым правам.

Прокуратура Уватского района Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Нижневартовска. Он обвиняется в использование заведомо подложного документа.

23 декабря 2017 года северянина, который возвращался из Тобольска в Нижневартовск на автомобиле Тoyota Mark 2, остановили сотрудники ГИБДД на 372 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе. Водитель предъявил права, которые вызвали подозрение, и он сознался в покупке прав.

Прокуратура Уватского района утвердила обвинительный акт и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу.

Мужчину ждет штраф в размере до 80 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Ранее, приговором Нижневартовского городского суда от 1 августа 2013 года молодой человек был осужден за смертельное ДТП 28 октября 2012 года в Нижневартовске. Тогда он пьяный в 5 часов на скорости 120 км/час на Infiniti FX35 врезался в автомобиль Toyota Corona, а затем в ВАЗ-21093, ожидавшие у перекрестка по ул.60 лет Октября зеленого сигнала светофора. На месте погибли водитель ВАЗа и пассажирка автомашины Toyota. Водитель Toyota получил тяжкий вред здоровью. Молодого человека осудили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на три года лишили права управления автомобилем. Кроме того, суд взыскал с него в пользу родных погибших более 1 млн рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

В сентябре 2014 года северянин условно-досрочно освободился из колонии.

12 августа 2015 года на выезде из Тюмени мужчину остановили сотрудники ДПС. При проверке предъявленного водительского удостоверения они выявили его поддельность. Было возбуждено уголовное дело и молодого человека оштрафовали на 5 тыс. рублей.

В сентябре 2017 года у мужчины истек срок лишения водительских прав по приговору суда, но получить дубликат, взамен утерянных прав, он не успел, поэтому стал ездить по другим фальшивым правам.