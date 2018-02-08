Ракетный комплекс "Тополь-М" слепили из снега заключенные

"Тополь-М" из снега слепили омские заключенные/фото УФСИН России по Омской области

Заключенные омской исправительной колонии №6 сделали из снега "Тополь-М".

Все детали ракетного комплекса выполнены максимально подробно, габариты лишь немного уступают оригиналу: 13,5 метров в длину, 3,5 метра в ширину и более 2,5 метров в высоту. Авторами скульптуры стали семеро осужденных, которым понадобилось 15 дней на воплощение задумки.

Масштабные снежные фигуры не первый год становится украшением плаца исправительной колонии. Например, в прошлом году к столетию революции осужденные построили снежную "Аврору", сообщает пресс-служба УФСИН России по Омской области.