Алексей Ягудин на лед в Тюмени вышел без своих коньков

фото ИА "Тюменская линия"

Коньки не прилетели вместе с известным российским фигуристом в Тюмень. Алексей Ягудин в интервью корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал, что это стало для него настоящим сюрпризом.

По его словам, он ожидал увидеть в Тюмени такой же снег, как в Москве, где настоящий коллапс, а его ожидала новость о том, что коньки прилетят только вторым рейсом. "Сейчас все пойдет по плану. Коньки доставили. Мы стараемся возить с собой только свои коньки", - поделился фигурист.

Заслуженный мастер спорта России, чемпион мира и Европы, высказал слова благодарности в адрес организаторов проекта "Легенды спорта" - активистов ОНФ, хотя себя к легендам спорта он не относит.

"Я не считаю себя легендой спорта, я простой спортсмен, которому повезло вместе с Татьяной Анатольевной Тарасовой выиграть Олимпийское золото в 2002 году. Я себя считаю тем человеком, который может помочь молодому поколению", - поделился Ягудин.

Участники мастер-класса это не просто фигуристы, уверен чемпион, это будущее нашей страны.

"Говорю это ответственно, осознавая всю значимость моих слов, потому что я отец двух дочек", - сказал Алексей Ягудин. В Тюмень он приехал спустя 16 лет. И двухдневный турнир для юных фигуристов он считает не проходным мероприятием. Для них это маленькие Олимпийские игры, добавил Ягудин.