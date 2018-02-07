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Алексей Ягудин на лед в Тюмени вышел без своих коньков

15:43 07 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Коньки не прилетели вместе с известным российским фигуристом в Тюмень. Алексей Ягудин в интервью корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал, что это стало для него настоящим сюрпризом. 

По его словам, он ожидал увидеть в Тюмени такой же снег, как в Москве, где  настоящий коллапс, а его ожидала новость о том, что коньки прилетят только вторым рейсом. "Сейчас все пойдет по плану. Коньки доставили. Мы стараемся возить с собой только свои коньки", - поделился фигурист.  

Заслуженный мастер спорта России, чемпион мира и Европы, высказал слова благодарности в адрес организаторов проекта "Легенды спорта" - активистов ОНФ, хотя себя к легендам спорта он не относит. 

"Я не считаю себя легендой спорта, я простой спортсмен, которому повезло вместе с Татьяной Анатольевной Тарасовой выиграть Олимпийское золото в 2002 году. Я себя считаю тем человеком, который может помочь молодому поколению", - поделился Ягудин. 

Участники мастер-класса это не просто фигуристы, уверен чемпион,  это будущее нашей страны. 

"Говорю это ответственно, осознавая всю значимость моих слов, потому что я отец двух дочек", - сказал Алексей Ягудин. В Тюмень он приехал спустя 16 лет. И двухдневный турнир для юных фигуристов он считает не проходным мероприятием.  Для них это маленькие Олимпийские игры, добавил Ягудин.   

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Теги: Алексей Ягудин , Тюмень , фигурное катание

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