У жителя Исетского района из машины украли продукты и алкоголь

Фото следственного комитета РФ

Двоих мужчин, подозреваемых в краже из автомобиля, задержали в Исетском районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в отдел полиции обратился мужчина, у которого из автомобиля украли продукты и алкоголь. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении кражи задержаны 29-летний и 26-летний жители Исетского района. Мужчины разбили стекло задней левой двери автомобиля, который находился во дворе дома, и похитили из салона продукты и алкогольные напитки.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы сроком до пяти лет.