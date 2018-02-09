up

9.02.2018 пятница

USD 57,6736

EUR 70,7713

В Тюмени -12..-14 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Спасатели закрыли несанкционированную переправу на Иртыше

17:21 08 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Закрыта несанкционированная переправа на Иртыше/фото МЧС России по Тюменской области

Закрыта несанкционированная ледовая переправа на 672 км реки Иртыш Тюменской области (Тобольск — Бизино). С помощью трактора был сооружен снежный вал, установлены запрещающие проезд знаки, а также проведено ограждение места выезда на лед сигнальными лентами.

Спасатели напоминают жителям Тюменской области о необходимости соблюдения основных правил при передвижении по ледовым переправам и об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы.  

"Один раз, сократив путь, вы можете оборвать жизнь себе или своим близким. Помните, что за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, трещин и наледей, припорошенных снегом", - отметил начальник Тобольского отделения ГИМС Владимир Самоловов.

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает правила при движении по ледовым переправам: выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час, движение по переправе осуществлять со скоростью не более 20 км/час; перед выездом на лед необходимо отстегнуть ремни безопасности; на ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей; нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда; перемещать транспортные средства при плохой видимости (туман или пурга) не рекомендуется, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Иртыш , МЧС , переправа

Последние новости

22:30 Владимир Якушев: отличительные черты лидера - работоспособность и желание развиваться Фото
20:10 "Одноклассники" проведут видеочаты со спортсменами и шоу с обзором Олимпийских игр Фото
19:31 Школьник из Ямала получит компенсацию за то, что на него упали футбольные ворота
19:11 Тюлень стал причиной пробки на дороге в Шотландии
18:47 АО "ТЭК" названо самой информационно открытой и социально ответственной энергосбытовой компанией России
18:29 Тюменских школьников познакомили с творчеством русских композиторов
18:05 Пациентов из труднодоступных районов заберет специальный вертолет санавиации
17:54 9 февраля - события дня
17:43 Тюменцы попали в финал конкурса Президентской библиотеки
17:32 Девяносто пять лет отмечает тюменский ветеран
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: отличительные черты лидера - работоспособность и желание развиваться

Губернатор Владимир Якушев поздравил жителей региона с днем российской науки

Владимир Якушев: у России есть прекрасный кадровый резерв

Политика

ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента

Тюменские эсеры представили манифест будущему президенту

Владимир Путин подписал закон о волонтерстве

Экономика

Господдержка бизнеса – важная составляющая развития экономики, считают депутаты

Жители региона стали чаще брать ипотеку и автокредиты

Новые автобусы поступили в школы Ишимского района

Общество

Тюлень стал причиной пробки на дороге в Шотландии

АО "ТЭК" названо самой информационно открытой и социально ответственной энергосбытовой компанией России

Тюменских школьников познакомили с творчеством русских композиторов

Спорт

"Одноклассники" проведут видеочаты со спортсменами и шоу с обзором Олимпийских игр

Яндекс впервые покажет зимние Олимпийские игры

В Тюмени выступят сильнейшие фигуристы-одиночки со всей России

Происшествия

Школьник из Ямала получит компенсацию за то, что на него упали футбольные ворота

Житель Упоровского района угнал машину, чтобы доехать до дома  

Криминальный дуэт воровал продукты из тюменских магазинов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+