Спасатели закрыли несанкционированную переправу на Иртыше

Закрыта несанкционированная переправа на Иртыше/фото МЧС России по Тюменской области

Закрыта несанкционированная ледовая переправа на 672 км реки Иртыш Тюменской области (Тобольск — Бизино). С помощью трактора был сооружен снежный вал, установлены запрещающие проезд знаки, а также проведено ограждение места выезда на лед сигнальными лентами.

Спасатели напоминают жителям Тюменской области о необходимости соблюдения основных правил при передвижении по ледовым переправам и об опасности движения на транспортных средствах через несанкционированные ледовые переправы.

"Один раз, сократив путь, вы можете оборвать жизнь себе или своим близким. Помните, что за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать безопасную толщину льда, отсутствие промоин, трещин и наледей, припорошенных снегом", - отметил начальник Тобольского отделения ГИМС Владимир Самоловов.

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает правила при движении по ледовым переправам: выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час, движение по переправе осуществлять со скоростью не более 20 км/час; перед выездом на лед необходимо отстегнуть ремни безопасности; на ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей; нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда; перемещать транспортные средства при плохой видимости (туман или пурга) не рекомендуется, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.