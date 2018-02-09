Роспотребнадзор рекомендовал тюменцам грамотно выбирать блины

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Об основных мерах профилактики пищевых отравлений напоминает управление Роспотребнадзора по Тюменской области в преддверие Масленицы.

При покупке готовых к употреблению блинов и блинчиков с начинками и без, необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности. На упаковке должна быть этикетка, содержащая следующие сведения: наименование продукции, состав, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, показатели пищевой ценности, сведения о наличии компонентов, полученных с применением ГМО, единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза.

Упаковка должна быть целостной с отсутствием дефектов, вызванных неправильным хранением и транспортировкой. Все блинчики должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвет их может колебаться от кремового до слегка коричневого. Блины должны храниться при температуре, установленной изготовителем и указанной на этикетке продукции.

Покупателям стоит внимательно изучить состав готовых блинов. В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако, использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено, сообщается на сайте областного управления Роспотребнадзора.

Тем же, кто самостоятельно готовит блины, при покупке яиц, муки, молока необходимо обратить внимание на наличие информации об изготовителе пищевой продукции, дате и сроке годности, условия хранения и их соблюдение в торговой точке, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность. Не следует приобретать продукты питания в местах несанкционированной торговли и с рук.

В местах массовых уличных гуляний также стоит быть внимательным. Нужно обращать внимание на условия реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов. Не стоит забывать и о личной гигиене.