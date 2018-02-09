Двадцать восемь команд выйдут на старт уватского этапа Кубка IBU по биатлону

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Регистрация команд на уватский этап Кубка IBU по биатлону завершилась. В соревнованиях примут участие 219 спортсменов в составе 28 национальных сборных.

В Уват приедут представители Испании, Болгарии, Швеции, Турции, Сербии, Румынии, Молдовы, Италии, Хорватии, Чехии, Украины, Финляндии, Эстонии, Венгрии, Австрии, России, Дании, Швейцарии, Бельгии, Польши, Норвегии, Литвы, США, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Германии, Латвии и Франции.

Девять федераций уже предоставили поименные списки. Известно, кто будет выступать за Швецию, Францию, Италию.

Напомним, срок подачи поименных списков установлен до 21 февраля. Седьмой этап Кубка IBU по биатлону пройдет в биатлонном центре им. А. И. Тихонова в Увате 10-11 марта. Официальный сайт соревнований. Хэштег мероприятия: #uva18, сообщает пресс-служба ЦСП72.