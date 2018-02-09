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"Руском" построит в Тюменской области комплекс по выращиванию и переработке бройлеров

16:55 09 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Крупнейший комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год построит в Тюменской области группа компаний "Руском". Соответствующее соглашение 9 февраля подписали губернатор Тюменской области Владимир Якушев и председатель совета директоров ГК "Руском" Темури Латария.

Глава региона назвал новый проект перспективным и важным для региона. Местом строительства станут сразу три муниципальный района – Юргинский, Голышмановский и Омутинский. Новые рабочие места смогут получить около 500 жителей области.

"Этот проект, безусловно, даст новый импульс развитию агропромышленного комплекса нашего региона. Это уже не первый проект, который компания реализует в Тюменской области. Нашими совместными усилиями в октябре 2017 года начал работать современный комплекс по выращиванию индейки, на юргинской и заводоуковской земле создано несколько сотен рабочих мест. Нам инвестор уже понятен, поэтому во второй проект идти гораздо проще", - подчеркнул Владимир Якушев.

Он добавил, что координироваться этот проект будет с уровня регионального правительства, инвестору будет оказана административная поддержка. Кроме того, предполагается и финансовое участие региона.

ГК "Руском" планирует инвестировать в строительство комплекса около 7 млрд рублей. До 2020 года будут построены фермы откорма бройлеров на 3,5 млн голов единовременного содержания, инкубаторий на 37 млн яиц в год, племенной репродуктор, собственный комбикормовый завод мощностью 100 тыс. тонн кормов в год с элеватором хранения, цех убоя бройлеров и переработки отходов.

"Это один из самых масштабных проектов компании "Руском". Мы признательны и благодарны правительству Тюменской области за поддержку, которая была оказана в уже реализованном проекте, он вышел на полную мощность и сегодня потребители могут оценить качество продукции, которая выпускается. В тюменском регионе созданы комфортные и понятные инвесторам условия для реализации инвестпроектов. Надеемся, что по темпам и остальным параметрам новый проект будет реализован в намеченные сроки", - отметил Темури Латария.  

Реализовывать новую продукцию компания планирует не только в Тюменской области, но и за ее пределами. Темури Латария подчеркнул, что продукт будет востребован и воспринят рынком однозначно.

Первым этапом реализации инвестиционного проекта станет строительство комбикормового завода в Голышмановском районе. "Это позволит закрыть имеющуюся у компании потребность в кормах, потому что сейчас мы везем из других регионов, что не совсем правильно. А дальше одновременно строительство будет вестись и в Юргинском, и в Омутинском районах", - добавил Темури Латария.

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admtyumen.ru
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Любовь Голышева

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Теги: Владимир Якушев , группа компаний РУСКОМ , инвестиции , Темури Латария

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