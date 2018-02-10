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Тюменские сотрудники МЧС поддержали олимпийцев в Корее

13:00 10 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Тюменские сотрудники МЧС поддержали олимпийцев в Корее. Фото с сайта 72.mchs.gov.ru

Спортивные состязания в поддержку спортсменов, которые представляют Россию на Олимпиаде под нейтральным флагом, провели сотрудники главного управления МЧС России по Тюменской области на базе отдыха "Верхний бор" в день открытия зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане. 

Как отметил заместитель начальника главного управления МЧС России по Тюменской области полковник внутренней службы Андрей Михнович, министерство славится богатыми спортивными традициями, очень много спортсменов вышли из рядов сотрудников и работников МЧС: среди них есть олимпийцы, победители и призеры чемпионатов мира и Европы.

"В Год культуры безопасности МЧС России мы не могли обойти стороной и развитие физической культуры в системе МЧС. Также в нашем ведомстве есть свои прикладные виды спорта, в которых мы успешно выступаем на международной арене, поэтому, без каких либо сомнений мы выражаем свою позицию, связанную с участием Российской Федерации в XXIII Зимних Олимпийских играх. Мы душой и сердцем с российскими спортсменами! Мы за честные состязания!" - добавил он.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, среди почетных гостей были  заслуженный мастер спорта международного класса по биатлону, участник зимних Олимпийских игр 1998 года, чемпион Европы, Павел Вавилов и заслуженный мастер спорта по биатлону, участник Зимних олимпийских Игр в Нагано, неоднократный чемпион мира и Европы Алексей Кобелев.

"Спасибо руководству и сотрудникам главного управления МЧС России по Тюменской области за то, что пропагандируете здоровый образ жизни и поддерживаете наших спортсменов в это не легкое для них время", - сказал в своем приветственном слове Алексей Кобелев. 

В захватывающей пожарно-спасательной эстафете приняли участие шесть команд. Сильнейшие представители пожарно-спасательных частей тюменского гарнизона, гарнизона пожарной охраны тюменского муниципального района, Центра управления в кризисных ситуациях и главного управления областного МЧС  проверили свои силы в таких видах спорта как "Скоростной спуск на тюбингах", "Пожарный шорт-трек", "Хоккей в валенках с мячом" и "Командная лыжная конка".

По команде старт на первом этапе эстафеты участники команд соревновались в скорости, ловкости и выносливости. С тюбингом в руках они взбирались по лестнице на самый верх горки и с ветерком спускались вниз по ледяному желобу, забегали на гору и передавали тюбинг следующему члену команды. По финишу этапа команды зарабатывали очки согласно занятым местам.

Во втором этапе команды встретились уже на коньках. "Пожарный шорт-трек" не оставил равнодушным ни зрителей, ни самих участников. Рассекая лед, огнеборцы преодолевали 50-метровый круг и передавали эстафету друг другу. 

Покинув открытый каток, команды продолжили спортивные баталии на ледовом покрытии корта, но уже в валенках и вооружившись хоккейными клюшками. Игры в хоккей в валенках на льду с мячом прошли по круговой системе. Здесь очки командам присуждались за каждый забитый гол.

Четвертый и завершающий этап пожарно-спасательной эстафеты, должен был окончательно выявить победителя. Для этого согласно набранным очкам на предыдущих этапах эстафеты, сборные тюменских пожарных в полном составе отправились на лыжную командную гонку. Команды стартовали с разрывом равным набранных очков - каждое очко приравнивалось одной секунде.

Первыми на старт вышла сборная пожарно-спасательных частей тюменского гарнизона "Подрайон выезда – вся Россия", набравшая в сумме 66 очков. За ней с отрывом в 21 секунду стартовали сразу две команды: "Метеор" - 19 отряда федеральной противопожарной службы и "Главный отряд" представляющей аппарат 32 отряда ФПС, набравшие по 45 очков. Лишь одна секунда отделяла их от команд преследовательниц набравших по 44 очка соответственно. Это команды "СпецЧасть" (Специализированная пожарно-спасательная часть г. Тюмени) и "Молодежка" (представители главного управления МЧС России по Тюменской области). Набравшая 24 очка команда "Богатыри" Центра управления в кризисных ситуациях, отправилась догонять лидеров спустя 42 секунды.

В упорной борьбе сборной "Подрайон выезда – вся Россия" с минимальным отрывом все же удалось удержать лидерство и прийти на финиш первыми. А вот борьба за второе и третье место была сравнима с финишными "разборками" лыжников-гонщиков международного уровня. На самых последних метрах серебро у команды "Метеор" смогла вырвать сборная "Главного отряда". Четвертыми стала команда "СпецЧасть", на пятой позиции финишировала команда "Молодежка" и почетное шестое место досталось сборной "Богатыри".

"Сегодня мы видели достойную борьбу – достойных команд! Я хочу выразить свою благодарность сотрудникам МЧС России! Вы оказываете большую поддержку всем российским спортсменам находящимся сейчас в олимпийском Пхенчхане и тем, спортсменам которые по решению Международного олимпийского комитета не смогли принять участие в Зимних Олимпийских играх 2018 года" - в завершении отметил Павел Вавилов.

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72.mchs.gov.ru
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Теги: ГУ МЧС России по Тюменской области , Олимпиада , пожарные

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