Тюменские футболисты стали бронзовыми призерами чемпионата Европы

АМФР

Сборная России по мини-футболу завоевала бронзовые медали чемпионата Европы по мини-футболу.

В матче за третье место российские футболисты с минимальным счётом обыграли команду Казахстана — 1:0. Единственный гол на 29-й минуте забил Эдер Лима. На ноль в воротах отстоял воспитанник тюменского мини-футбола Георгий Замтарадзе.

Сборная России в третий раз в истории завоевала бронзу чемпионата Европы. Бронзовыми призерами первенства стали игроки мини-футбольного клуба "Тюмень" Иван Милованов и Сергей Абрамович.

Золото чемпионата Европы впервые в истории завоевали португальцы, победившие в дополнительное время сборную Испании со счетом 3:2.