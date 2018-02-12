Безработный югорчанин попался с партией наркотиков

Фото следственного комитета РФ

Мужчину, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков, задержали в Мегионе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Югре, полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2114 под управлением гражданина, подозреваемого в хранении наркотиков. В ходе личного досмотра у водителя машины, безработного 33-летнего местного жителя, в кармане куртки был обнаружен и изъят полимерный пакет с синтетическими наркотиками.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.