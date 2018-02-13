Умные устройства без ума от 4G

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На 150 умных машин становится больше ежедневно на Урале. За год количество устройств, которые подключились к Интернету в регионе, выросло на 20%. Активнее других в Глобальную сеть выходит техника Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

По данным аналитиков "МегаФона", по интернет-аппетитам уральские машины уже обогнали людей. Всего за год общий интернет-трафик, потребляемый в M2M-оборудовании, вырос в два раза, а передача данных в 4G увеличилась сразу в 13 раз. Самыми общительными в сети LTE стали устройства видеонаблюдения. В передаче данных по сети их догоняют платежные терминалы и банкоматы, на третьем месте – устройства системы безопасности и датчики в энергетике.

Бизнесмены Сургута, Перми, Челябинска и Екатеринбурга стали чаще переводить машины на онлайн-режим, чтобы удаленно контролировать автопарк или мониторить работоспособность техники. Подключения sim-карт для этих целей в 2017 году выросли на 135%.

"Общение в сети популярно не только среди людей, но и в сфере машин. Интересно, в Тюмени за последний год каждую вторую SIM-карту "МегаФона" бизнесмены подключали в"машины, чтобы автоматизировать ключевые процессы. M2M-решения в нашем регионе особенно активно подключают компании малого и среднего бизнеса. Мы готовы с нуля развернуть систему Интернета вещей на предприятиях любого размера и сферы деятельности, будь то логистика, энергетика, транспорт или производство", — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" на Урале Инна Смирнова.

Согласно исследованию независимого агентства IKS-Consulting, M2M-платформа "МегаФона" в сравнении с другими решениями операторов связи в России показала наилучшие результаты.

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