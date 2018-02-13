Китайские исследователи изучают российское казачество в Тюмени

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Доктор филологических наук из Шанхайского политико-юридического университета Китая Чжан Сяолин приняла участие в работе круглого стола "Казачество – межкультурный диалог", который организовал центр региональных справочных изданий совместно с информационно-библиотечным центром ТюмГУ 13 февраля.

Представитель Поднебесной проходит научную стажировку в общественном центре по изучению истории и культуры казачества. При центре создан единственный в РФ научный координационный совет по изучению истории и культуры казачества, в который вошли ученые-казаковеды из Барнула, Кемерово, Омска, Сургута и других городов Урала и Сибири.

В ходе круглого стола планируется обсуждение вопросов: российское казачество глазами китайских исследователей, российское казачество - прошлое и настоящее, создание энциклопедического словаря "Ермак" как фактор противодействия фальсификации российской истории (при поддержке фонда президентских грантов), сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.