Журналисты Тюмени, Ямала и Югры договорились о сотрудничестве

фото Александра Новопашина

Развитию медиасферы Тюменской области, Ямала и Югры будут способствовать совместные фестивали, конференции и семинары, проведение выставок и смотров журналистского мастерства. Это определено, как рассказал "Тюменской линии" председатель тюменского Союза журналистов Владимир Кузнецов, соглашением о сотрудничестве, которое в центральном Доме журналистов в Москве подписали три Союза журналистов – Ямала, Югры и Тюменской области.

"Договор заключен на взаимовыгодных условиях, и его главная цель – профессиональный рост, - отметил он. - В прошлом году на первый курс отделения журналистики в Тюменский госуниверситет поступили сто человек. Это в два раза больше, чем в предыдущие годы. Это означает, что молодежь видит перспективу профессии, и им надо где-то совершенствовать свое мастерство".

С этой точки зрения, интересно и перспективно предложение ямальских коллег о проведении стажировки журналистов как в региональных, так и муниципальных СМИ. Это, как убежден председатель ямальского Союза Алексей Снегирёв, позволит не только повышать квалификацию молодых журналистов, но и лучше понимать, чем живут люди в разных городах и районах, в самой глубинке большой Тюменской области.

фото Александра Новопашина

Журналистов Ямала, Югры и Тюмени, по мнению советника губернатора Александра Новопашина объединяет и общая тематика, и общая история, и мероприятия, которые проходят в области. "Когда-то именно ямальцы начали проводить фестиваль "Православие и СМИ", а мы его поддержали, - вспоминает он. - Сегодня конкурс "Православие и СМИ" стал одним из значимых проектов, объединивший более двух тысяч человек из разных регионов".

Также Союзы журналистов Ямала, Югры и Тюменской области договорились обмениваться тематическими информационными блоками в печатных СМИ, в теле- и радиопрограммах, в лентах информационных агентств. Это будет способствовать более широкому распространению достижений регионов в социально-экономическом развитии.

Борис Олейник