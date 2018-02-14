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Обработку тюменской пшеницы теперь контролируют SIM-карты

16:38 14 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

В Тюменской области даже при переработке зерна используют SIM-карты. Крупнейший в России завод по производству аминокислот — АО "Аминосиб" повысил безопасность на производстве с помощью мобильных технологий. 

Объекты тепло- и электроэнергетики предприятия перевели на удаленный мониторинг. На оборудование котельной специалисты инженерной службы завода установили мобильные передатчики с GSM-модулями. В случае температурных изменений техники или при сбоях в работе "умное" устройство автоматически отправит SMS на телефон инженера.

"Энергоцентр – сердце предприятия. Сбой в нем может парализовать работу всего завода: он отвечает за производство электроэнергии для работы технологических линий. До нашего сотрудничества с "МегаФоном" контроль за безаварийной работой энергоцентра отвечали люди. Сотрудник был вынужден каждый час обходить энергоузлы, расположенные на значительном удалении друг от друга, вел учет показателей теплоэнергетического оборудования. Сейчас задачи непрерывного мониторинга этого оборудования целиком возложены на системы телеуправления, работа которых, в свою очередь, была бы не возможной без стабильного сигнала сотовой сети "МегаФон"", – отмечает главный энергетик завода по глубокой переработке пшеницы АО "АминоСиб" Андрей Потоцкий.

По данным связистов, такое решение сокращает время на устранение аварии в 10 раз.

"Тюменские производители все чаще используют удаленное управление объектами для автоматизации. В нашем регионе за 2017 год спрос на M2M-услуги вырос на 40%. Машинные технологии незаменимы на производстве. Вовремя обнаружить сбой, сообщить об изменениях на одном из тысячи маленьких датчиков теперь помогают SIM-карты, а сотрудники не напрягают зрение, управляя процессом на расстоянии", – рассказала руководитель по развитию бизнеса на корпоративном рынке "МегаФона" в Тюмени Анастасия Васильева.

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Теги: МегаФон

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