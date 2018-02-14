Исполком IBU принял решение оставить этап Кубка мира в Тюмени

t-l.ru

Исполнительный комитет принял решение оставить международные соревнования в России, сообщает Международный союз биатлонистов.

На заседании 134–го исполкома IBU принято решение оставить этап Кубка мира в Тюмени и этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске согласно запланированному календарю.

Напомним, девятый этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22 по 25 марта, этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске – 10–11 и 14–17 марта соответственно.