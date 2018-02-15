Житель Нижневартовска собрал в квартире оружейный арсенал

УМВД России по Югре

Мужчину, хранившего дома оружие, задержали в Нижневартовске.

Как сообщает УМВД России по Югре, в квартире 47-летнего жителя города полицейские обнаружили оружие и боеприпасы. Мужчина хранил 36 боевых патронов "Люгер", 61 травматический патрон, восемь газовых патронов, 70 патронов от мелкокалиберного оружия, АКС-74 с заглушенным стволом, пистолет "Вальтер" и большое количество комплектующих для пистолетов и ружей.

Свои трофеи задержанный начал собирать 90-е годы и держал у себя на всякий случай. Лицензию на хранение боеприпасов и оружия мужчина не оформлял.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет.