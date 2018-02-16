Часы и перстни стали добычей грабителя в Тюмени

Фото следственного комитета РФ

Мужчину, подозреваемого в грабеже, задержали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, злоумышленник подошел на улице к потерпевшему, угрожая избиением, он похитил наручные часы и два серебряных перстня. Сумма ущерба составила 6 тыс. рублей. Полицейские задержали подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.