Участники тюменского JuniorSkills разработают проект умного дома

фото ДТиС "Пионер"

Четыре команды примут участие в региональном чемпионате JuniorSkills Тюменской области по компетенции "Интернет вещей", в зависимости от возрастной группы им предстоит разработать проект парковки или умного дома.

"Это сравнительно новое, но невероятно востребованное направление. В образовательной среде оно сейчас только начинает развиваться, поэтому участников в компетенции немного, но мы ожидаем хороших результатов в обеих возрастных группах. Ребятам помладше придется проявить фантазию, им будут даны различные устройства, с применением которых нужно собрать модель парковки, но конкретных требований к заданию нет. Старшей группе будет дано более структурированное задание. Главное – правильно выстроить систему, чтобы работали все датчики", - рассказал главный эксперт компетенции "Интернет вещей" Юрий Зырянов.

Участники чемпионата по данной компетенции продемонстрируют широкий спектр знаний и умений, которые могут быть использованы в различных видах профессиональной деятельности, в том числе при проектировании инженерных решений, разработке решений предпродажной проработки, в работе системного администратора настройки сетевого взаимодействия, инженера связи или инженера-радиоэлектронщика.

Напомним, открытый региональный чемпионат JuniorSkills пройдет в Тюмени на базе Дворца творчества и спорта "Пионер" с 18 по 22 февраля.

Эксперты определят победителей в инженерном дизайне cad; мобильной робототехнике; прототипированию; нейротехнологии; интернете вещей; агрономии, сообщает пресс-служба ДТиС "Пионер".