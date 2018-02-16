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Десятки дельфинов выбросились на мексиканское побережье

21:14 15 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Дельфины выбросились в Мексике/фото https://www.meteovesti.ru

На морском побережье штата Южная Нижняя Калифорния в Мексике несколько десятков дельфинов были найдены 14 февраля. Из 54 особей спасти удалось только 33, остальные погибли. 

Об этом сообщают "Метеовести" с ссылкой на мексиканское Федеральное агентство по охране окружающей среды.

Сотрудники агентства рассказали, что все животные принадлежат к одному виду – дельфин-белобочка или дельфин обыкновенный. По их мнению, заставить дельфинов выброситься на пляж могли напавшие на них более крупные сородичи - дельфины-афалины. В пользу этого свидетельствуют найденные на телах погибших и пострадавших животных следы их укусов. Эксперты планируют провести вскрытие, чтобы установить точную причину случившегося.

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Теги: дельфины , Мексика

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