Десятки дельфинов выбросились на мексиканское побережье

Дельфины выбросились в Мексике/фото https://www.meteovesti.ru

На морском побережье штата Южная Нижняя Калифорния в Мексике несколько десятков дельфинов были найдены 14 февраля. Из 54 особей спасти удалось только 33, остальные погибли.

Об этом сообщают "Метеовести" с ссылкой на мексиканское Федеральное агентство по охране окружающей среды.

Сотрудники агентства рассказали, что все животные принадлежат к одному виду – дельфин-белобочка или дельфин обыкновенный. По их мнению, заставить дельфинов выброситься на пляж могли напавшие на них более крупные сородичи - дельфины-афалины. В пользу этого свидетельствуют найденные на телах погибших и пострадавших животных следы их укусов. Эксперты планируют провести вскрытие, чтобы установить точную причину случившегося.