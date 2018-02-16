Студенты ТИУ завоевали медали на всероссийских соревнованиях по дзюдо

Студенты ТИУ завоевали медали Всероссийских соренований/фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Студентки Тюменского индустриального университета Юлия Куняева, Алина Кулахметова и Татьяна Зольникова стали победительницами в своих весовых категориях на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди студентов. Соревнования состоялись в Москве.

Бронзовую медаль соревнований в самой тяжелой категории более 100 кг завоевал Евгений Жаворонков. Всего участниками студенческих состязаний стали 139 спортсменов из 29 вузов Российской Федерации, сообщает пресс-служба Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".