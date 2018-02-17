Фестиваль комиксов пройдет в Тюмени

cs6.pikabu.ru

Фестиваль комиксов Comic Arts Tyumen состоится в Тюмени. Об этом сообщили "Вслух.ру" его организаторы Георгий Елаев и Виталий Лазаренко.

Организаторы фестиваля просят у горожан денег, которые нужны, преимущественно, для оплаты приезда иностранных участников. Первое организационное собрание Comic Arts Tyumen состоится 17 февраля.