В Ишиме началась работа по кронированию деревьев

Кронирование деревьев в Ишиме. Фото ИА "Тюменская линия"

445 деревьев на 25 улицах города кронируют рабочие "Спецавтохозяйства" в Ишиме.

Как сообщает пресс-служба администрации города, предприятие традиционно выполняет муниципальный контракт по обрезке, посадке и выпиловке аварийных деревьев. С первых чисел февраля две бригады начали работы по художественному кронированию насаждений: одна спиливает ветки, другая – убирает и вывозит. Уже подстрижены клены на улицах Гагарина и Коркинской.

"Художественная обрезка деревьев – дело не одного года, – пояснил директор "Спецавтохозяйства" Александр Якушев. – Срезаются до ствола все ветки, чтобы стимулировать рост новых – за несколько лет крона приобретает красивую форму, весной над деревом будет образовываться круглая зеленая шапочка. Впоследствии таким кронам будет требоваться только формирующая обрезка".

После стрижки деревьев рабочие САХа займутся выпиловкой старых, аварийных насаждений. Управление ЖКХ Ишима предоставило перечень из 60 таких объектов.

С началом весенних субботников подрядчик приступит к посадке новых деревьев. Улицы города украсят пирамидальные тополя, рябины, березки, хвойные породы – всего 60 саженцев.

Как сообщил Александр Якушев, пирамидальные тополя закупаются в специализированной тюменской фирме – это двухметровые деревья с кроной и комом земли. Как показывает практика, ишимский климат не вредит уроженцам южных широт. При правильных посадке и уходе в период укоренения пирамидальные тополя показывают практически 100-процентную приживаемость на сибирской земле.