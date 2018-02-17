Российкие лыжницы завоевали бронзу на Олимпиаде

Олимпиада, лыжные гонки. Фото "Газеты.ру"

Лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская завоевали бронзовые медали в эстафете 4х5 км на Олимпиаде в Пхенчхане, принеся России девятую награду Игр-2018. Об этом сообщает РИА "Новости".

Победу одержала сборная Норвегии (Ингвильд Флугстад Эстберг, Астрид Якобсен, Рагниль Хага, Марит Бьёрген), показавшая время 51 минута 24,3 секунды, серебро у команды Швеции (Анна Хог, Шарлотт Калла, Эбба Андерссон, Стина Нильссон, +2,0 секунды), россиянки стали третьими с отставанием 43,3 секунды.

Теперь в активе российских спортсменов две серебряные и семь бронзовых наград Олимпийских игр-2018. Лыжники принесли России четвертую награду Олимпиады в Пхенчхане: ранее бронзу в спринте выиграли Белорукова и Александр Большунов, Денис Спицов стал третьим в индивидуальной гонке на 15 км.

Бьёрген стала семикратной олимпийской чемпионкой, всего в ее активе 13 наград Игр.