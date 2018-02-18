Тюменские госавтоинспекторы покажут класс на льду Туры

Фото пресс-службы УМВД России по Тюменской области

Инспекторы полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области на автогонках "Спецоперация Лед" 23 февраля продемонстрируют землякам показательные выступления по задержанию автоугонщиков и блокировке преступников, пытающихся скрыться на автомобиле.

В этом году "Спецоперация Лед" пройдет на льду реки Тура в районе моста Влюбленных в рамках фестиваля "Битва на Туре". Гонка посвящена 300-летию Российской полиции. Полицейские и силовики будут соревноваться в двух классах автомобилей, особенно зрелищными обещают быть "полицейские развороты" на "УАЗах", которые станут новым элементом гоночной программы. В повседневной жизни полицейским нередко приходится использовать этот элемент во время задержания правонарушителей.

Организаторы мероприятия готовят для жителей города массу сюрпризов: это выставка оружия от "Галереи Оружия Победы", фотозона, где можно будет сделать фото и селфи с военным снаряжением, мастер-классы по разборке автомата Калашникова и оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП, хоккейный корт и конкурсы для малышей на беговелах.

Всех приглашают на тюменскую набережную . Начало полуфинальных заездов 23 февраля в 13 часов, торжественное открытие мероприятия - в 14 часов.

Соб. инф.