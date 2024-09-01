Тюменка на Nissan сбила девятилетнего велосипедиста в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП, в котором 20 сентября пострадал девятилетний велосипедист, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции в Тюмени.

Вечером автомобиль Nissan сбил школьника на регулируемом пешеходном переходе по ул. Шарова, 8. Предварительно, мальчик играл с друзьями после школы.

Уезжая от одноклассника на велосипеде, он выехал на "зебру" на красный сигнал светофора, не спешившись. За рулем Nissan была 41-летняя тюменка.

В результате аварии юный велосипедист получил ушибы.