  • 21 сентября 202421.09.2024суббота
  • USD92,5848
    EUR103,3773
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер юго-западный

Тюменка на Nissan сбила девятилетнего велосипедиста в Тюмени

Происшествия, 12:03 21 сентября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП, в котором 20 сентября пострадал девятилетний велосипедист, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции в Тюмени.

Вечером автомобиль Nissan сбил школьника на регулируемом пешеходном переходе по ул. Шарова, 8. Предварительно, мальчик играл с друзьями после школы.

Уезжая от одноклассника на велосипеде, он выехал на "зебру" на красный сигнал светофора, не спешившись. За рулем Nissan была 41-летняя тюменка.

В результате аварии юный велосипедист получил ушибы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:57 21.09.2024В Тюмени разыскивают похитителя электроинструмента
14:24 21.09.2024Четыре человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями под Тюменью
13:56 21.09.2024Тюменца с наркотиками задержали в Тобольске
12:03 21.09.2024Тюменка на Nissan сбила девятилетнего велосипедиста в Тюмени