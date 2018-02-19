Почтальонов ожидает повышение зарплаты

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Около двух миллиардов рублей на повышение заработных плат всем сотрудникам городских отделений почтовой связи - почтальонам, операторам связи, начальникам отделений и их заместителям, а также линейному персоналу почтамтов по всей стране - направит Почта России в 2018 году. Всего программа повышения зарплат затронет 154 тыс. почтовых работников.

Как сообщает пресс-служба ведомства, нагрузка на сотрудников городских отделений почтовой связи значительно увеличилась в последние годы в связи с непрерывным ростом количества посылок и мелких пакетов с заказами россиян из интернет-магазинов. В 2017 году Почта России обработала совокупно 365 млн отправлений с товарными вложениями, что почти на 23% больше, чем в 2016 году. В частности, Почта России обработала рекордное количество международных почтовых отправлений с товарными вложениями – более 284 млн штук, что на 26% превышает показатель прошлого года и более чем в 13 раз выше показателя 2012 года. Объем внутренних почтовых отправлений с товарными вложениями в 2017 году вырос на 11% и составил 82 млн штук.

"Повышение заработной платы сотрудникам основного производства является одной из наших ключевых задач. В 2017 году средняя зарплата сотрудников Почты России составила около 21,7 тысяч рублей, что на шесть тысяч больше, чем в 2012 году. Мы будем стремиться направлять дополнительные доходы предприятия в приоритетном порядке на реализацию программы повышения зарплат", - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.