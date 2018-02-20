В регионе определили самые сильные школы

фото ЦСП72

Лидером в командном зачете чемпионата "Русский силомер" стала Ильинская школа Казанского района.

На втором месте – школа №1 Голышмановского района, на третьем – школа №2 Ишима. Среди малокомлектных школ области лидером стала Калмакская школа Армизонского района. В номинации "Лучший репортер" победила Елизавета Портнягина из школы №32 Тюмени. Победителей отметили кубками, медалями, дипломами, а также фирменными памятными подарками "Русского силомера".

Более 30 тыс. школьников из 108 школ Тюменской области вышли на региональный спортивно-патриотический турнир по силовому многоборью на гимнастической перекладине "Русский силомер".

"Наша задача в том, чтобы каждый мальчишка умел делать максимальное количество упражнений "Русского силомера", – рассказал мастер спорта России по армрестлингу Игорь Пыжьянов. – В школе 11 классов, у нас 11 упражнений. Если ребенок будет регулярно выполнять упражнение № 1 – в первом классе, упражнение № 2 – во втором классе и так далее, всерьез будет работать, то в долгосрочной перспективе мы увидим широкоплечих, высоких, здоровых парней. Для детей с лишним весом, с проблемами здоровья мы создали стартовую площадку – первые три упражнения. Их сможет сделать даже трехлетний ребенок. Но они также приносят баллы – как самому участнику, так и школе. Есть упражнения для сильных – с 4-го по 8-е, и для сильнейших – с 9-го по 11-е. Ценно то, что человек любого уровня подготовки может участвовать в состязаниях и вносить посильный вклад в командный результат".

Каждый из ребят, участников чемпионата в течение минуты выполнял любые из 11 предложенных упражнений. По итогам соревнований первое место в личном зачете завоевал Юрий Удилов из Голышмановской школы № 1, на втором месте Даниил Шорохов из школы № 7 Тюмени, третье место занял Артем Никифоров из школы № 69 Тюмени.

Добавим, впервые чемпионат по "Русскому силомеру" среди дворовых команд прошел в 2012 году, сейчас в нем участвуют Тюменская, Самарская, Нижегородская, Саратовская, Челябинская, Новосибирская области, Санкт-Петербург и другие, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.