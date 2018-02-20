up

20.02.2018 вторник

USD 56,3438

EUR 69,9001

В Тюмени -5..-7 С 4 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Спорт

В регионе определили самые сильные школы

17:10 20 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ЦСП72

Лидером в командном зачете чемпионата "Русский силомер" стала Ильинская школа Казанского района.

На втором месте – школа №1 Голышмановского района, на третьем – школа №2 Ишима. Среди малокомлектных школ области лидером стала Калмакская школа Армизонского района. В номинации "Лучший репортер" победила Елизавета Портнягина из школы №32 Тюмени. Победителей отметили кубками, медалями, дипломами, а также фирменными памятными подарками "Русского силомера".

Более 30 тыс. школьников из 108 школ Тюменской области вышли на региональный спортивно-патриотический турнир по силовому многоборью на гимнастической перекладине "Русский силомер".

"Наша задача  в том, чтобы каждый мальчишка умел делать максимальное количество упражнений "Русского силомера", – рассказал  мастер спорта России по армрестлингу Игорь Пыжьянов. – В школе 11 классов, у нас 11 упражнений. Если ребенок будет регулярно выполнять упражнение № 1 – в первом классе, упражнение № 2 – во втором классе и так далее, всерьез будет работать, то в долгосрочной перспективе мы увидим широкоплечих, высоких, здоровых парней. Для детей с лишним весом, с проблемами здоровья мы создали стартовую площадку – первые три упражнения. Их сможет сделать даже трехлетний ребенок. Но они также приносят баллы – как самому участнику, так и школе. Есть упражнения для сильных – с 4-го по 8-е, и для сильнейших – с 9-го по 11-е. Ценно то, что человек любого уровня подготовки может участвовать в состязаниях и вносить посильный вклад в командный результат".

Каждый из ребят, участников чемпионата в течение минуты выполнял любые из 11 предложенных упражнений. По итогам соревнований первое место в личном зачете завоевал Юрий Удилов  из Голышмановской школы № 1, на втором месте Даниил Шорохов из школы № 7 Тюмени, третье место занял Артем Никифоров из школы № 69 Тюмени.

Добавим, впервые чемпионат по "Русскому силомеру" среди дворовых команд прошел в 2012 году, сейчас в нем участвуют Тюменская, Самарская, Нижегородская, Саратовская, Челябинская, Новосибирская области, Санкт-Петербург и другие, сообщает департамент образования и науки Тюменской области. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: армрестлинг , Тюменская область

Последние новости

17:43 Тюменцам предлагают виртуально протестировать трассу "Стального характера"
17:32 Восемь тюменских школьников соревнуются в нейротехнологиях на региональном чемпионате JuniorSkills
17:21 В Нижневартовске женщина выпала из окна перинатального центра
17:10 В регионе определили самые сильные школы
17:00 В Надыме женщина смертельно ранила родственника
16:49 Региональный чемпионат JuniorSkills стартовал в Тюмени Фото
16:38 Тюменская УФАС не выявила нарушений в ценах на бензин
16:27 Роль депутата в публичной политике обсудили участники Дня молодого избирателя Фото
16:16 Тюменские наставники внедряют схему колледж - вуз - работодатель
16:05 Авторские методики тюменских хирургов применяют в других регионах
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

В Тюменской области налоговики войдут в экспертный совет по инвестпроектам

Первая в этом году тюменская семья с тройней получит деньги на квартиру

Владимир Якушев: привлечение инвесторов — сложная, кропотливая работа, а не красивые слова

Политика

Максим Скворцов возглавит Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию

В Тюмени представили принципиально новые подходы к господдержке инвестиционных проектов

В Тюмень прибыли международные наблюдатели из Германии и Великобритании

Экономика

Игорь Веретенников: ценообразование на авиабилеты непрозрачно

"Транснефть-Сибирь" завершила работы по расширению производственного комплекса ТРМЗ

В России создадут банк идей для развития малого и среднего бизнеса

Общество

Восемь тюменских школьников соревнуются в нейротехнологиях на региональном чемпионате JuniorSkills

Региональный чемпионат JuniorSkills стартовал в Тюмени

Тюменская УФАС не выявила нарушений в ценах на бензин

Спорт

Тюменцам предлагают виртуально протестировать трассу "Стального характера"

В регионе определили самые сильные школы

Тюменские студенты возьмут в руки теннисные ракетки

Происшествия

В Нижневартовске женщина выпала из окна перинатального центра

В Надыме женщина смертельно ранила родственника

В Верхней Салде ликвидируют пожар на пилораме
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+