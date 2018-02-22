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Наркоделец из Новосибирска получил реальный срок лишения свободы

18:47 21 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото sledcom.ru

На 9,5 лет осужден 26-летний наркоделец, который вез в Новосибирск почти килограмм синтетического наркотика. Приговор вынес Тюменский районный суд 21 февраля. 

Из материалов уголовного дела известно, что молодой человек в Новосибирске занимался сбытом синтетических наркотиков через тайники. 26 ноября 2017 года он из Новосибирска на Subaru Forester выехал в Свердловскую область, где 27 ноября из тайника забрал для реализации в Новосибирске почти килограмм синтетического наркотика.

28 ноября 2017 года в пятом часу утра на посту полиции "Богандинский" Subary с новосибирскими номерами остановили сотрудники ДПС. При проверке документов водитель заметно нервничал, в связи с чем было принято решение о досмотре машины. На заднем пассажирском сиденье была обнаружена спортивная сумка, в которой под одеждой находился сверток с каким-то веществом. Молодой человек пояснил, что это отрава для крыс. Проведенное исследование показало, что это синтетический наркотик. При этом сам водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Суд назначил наркодельцу 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает  прокуратура Тюменского района. 

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Теги: наркотики , Новосибирск , уголовное дело

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