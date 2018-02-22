В Тюмени состоится крупный турнир по WORKOUT

фото организаторов турнира Street WORKOUT

Выступления и баттлы от профессионалов движения Street WORKOUT начнтуся в ТРЦ "Остров" 25 февраля в 15 часов.

Как сообщают организаторы, праздник силы, мощи и выносливости включит в себя соревнования по двоеборью и зрелищную фристайл-программу.

Соревнования по дисциплине "двоеборье" - подтягивание на перекладине +32 кг, отжимание на брусьях +48 кг - пройдут среди лучших спортсменов города, представителей фитнес-клубов.

Уровень сложности и технику выполнения оценит жюри. Главный приз – экшн-видеокамера GoPro. Участие может принять любой желающий вне зависимости от пола, возраста, места жительства.

Зрителей ждут зрелищное шоу, конкурс группы поддержки, зрительские спортивные конкурсы и призы.