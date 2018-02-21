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Губернатор поздравил тюменских лыжников с очередной олимпийской наградой

17:05 21 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Денис Спицов и Александр Большунов. Фото Федерации лыжных гонок России

Тюменские лыжники Денис Спицов и Александр Большунов завоевали серебряную медаль в командном спринте свободным ходом на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

Они принесли в копилку российской команды четвертую серебряную и 13-ю по счету награду на Олимпиаде, уступив лидерам гонки - норвежцам - всего 1,71 секунды.

С наградой спортсменов поздравил губернатор Тюменской области Владимир Якушев. "Множество радостных эмоций вы доставили своим болельщикам, родителям, друзьям и всей сборной нашей страны, добавив в общую копилку медаль серебряного достоинства. Восхищаемся вашим мастерством и волей к победе. Это была невероятная гонка на пределе скоростей и человеческих возможностей. Захватывающая конкурентная борьба сильнейших спортсменов планеты. Вы большие молодцы! Так держать! Тюменская область поддерживает вас и болеет за вас! Здоровья, хорошего самочувствия, быстрого восстановления сил и удачи! Все остальное для победы у вас есть!", - говорится в поздравительной телеграмме.

Напомним, это уже третья медаль Дениса Спицова на Играх: он завоевал бронзу в гонке на 15 километров свободным стилем и серебро в эстафете. Александр Большунов также стал серебряным призером в эстафете и завоевал бронзу в спринте классическим стилем.

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Теги: Александр Большунов , Владимир Якушев , Денис Спицов , лыжные гонки , Олимпиада , Пхенчхан

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