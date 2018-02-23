Орнитологи: самая полезная птица для сада погибает в морозы

фото ИА "Метеовести"

Орнитологи подсчитали, что в саду водится не менее 30 птиц. Самой же полезной птицей ученые признали большую синицу. И летом и зимой эти птицы за сутки съедают более 2 кг насекомых, сообщает ИА "Метеовести" со ссылкой на "Беларусь сегодня".

На сад площадью в 1 га приходится около 2 млн насекомых общим весом 250-350 кг. Из этого количества птицы за три месяца уничтожили 1,1 млн общим весом 140-180 кг, причем 42% составили вредители и 12,8% – полезные насекомые. Львиную долю вредителей уничтожают синицы, скворцы, трясогузки, мухоловки–пеструшки, дятлы, ласточки, горихвостки, грачи и воробьи.

Самой же полезной птицей для сада орнитологи признали большую синицу. Она плотоядна, то есть питается исключительно насекомыми. В том числе и зимой. В саду, где зимой столовались птицы, весной и летом было на 50-60% меньше вредителей. Она внимательно и методично осматривает каждую ветку и лист, уничтожая вредителей как взрослых, так и их личинки и яйца. Стоит лишь одной синице найти на дереве, например, несколько гусениц яблонной плодожорки, как тут же это место облюбуют и другие ее сородичи, находящиеся поблизости. Кстати, для защиты от вредителей 35-40 плодовых деревьев достаточно всего двух синичек. На зиму синицы никуда не улетают и продолжают свое полезное дело, очищая сад от зимующих вредителей. Но часто такого пропитания им не хватает, а в снежную и морозную зиму птахи и вовсе обречены на голод. Голодная птица не в состоянии согреться, а потому и замерзает. Чем холоднее, тем больше тепла она отдает, и тем больше ей требуется пищи.

Орнитологи подсчитали, что зимой из–за голода 9 из 10 синичек погибают. Поэтому так важно поддержать санитаров дач и садов – помочь птицам пережить морозы и снегопады, обледенение и ветры. Для этого нужно установить и развесить кормушки и не забывать оставлять в них корм.