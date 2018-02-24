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Крымские курорты снизят цены на отдых

18:43 23 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото www.alter-tour.ru

В Крыму в нынешнем курортном сезоне ожидается снижение цен на отдых, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. 

"В этом курортном сезоне следует ждать снижения стоимости отдыха. Роста цен не будет сто процентов, а вот снижение возможно. Мы активно работаем над программами, чтобы это снижение обеспечить, и рынок слышит нас", — сказал РИА Новости Волченко. Министр подчеркнул, что сельскохозяйственный комплекс республики уже подготовил системное предложение по поставкам всех групп товаров напрямую туда, где отдыхают туристы. "Они готовы закрыть все группы товаров. Это позволит соединить между собой фермеров-производителей, которые готовы в том числе взять на себя логистические затраты, и базы размещения, санатории, отели, пансионаты. Поставки будут вестись напрямую, без посредников, а в последующем будут созданы логистические центры. Это конкретный шаг на удешевление стоимости отдыха", — подчеркнул Волченко. 

Кроме того, по словам министра, в курортных регионах начат процесс урегулирования стоимости аренды земли в сторону снижения арендной ставки, что также скажется на ценах на отдых,  сообщает РИА Новости

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Теги: Крым , курорт , отдых

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