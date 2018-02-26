В Тюмени осудили молодых людей за групповое изнасилование

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Группу лиц, виновных в групповом изнасиловании, осудили в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, компания молодых людей в одном из кафе Тюмени познакомилась с 26-летней девушкой. После закрытия кафе компания поехала к одному из злоумышленников. В подъезде дома молодой человек избил девушку, затем злоумышленники поочередно ее изнасиловали.

Приговором суда троим виновным назначено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режимов. Несовершеннолетнему осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с осужденных 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда потерпевшей.