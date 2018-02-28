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Тюменцы могут бесплатно попасть на концерт Елены Темниковой

20:36 27 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" проводит розыгрыш двух билетов на концерт известной российской исполнительницы Елены Темниковой. Победителя определят 4 марта, накануне ее выступления в Тюмени.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо быть подписчиком сообщества "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в соцсети "ВКонтакте" и сделать репост конкурсной записи. Одного победителя определят с помощью генератора случайных чисел, он получит два билета и сможет насладиться незабываемым шоу вместе с близким человеком.

Концерт Елены Темниковой начнется в Тюмени в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) 5 марта в 18 часов. Команда лейбла TEMNIKOVA подготовила для своих зрителей грандиозный праздник и шоу. Приобрести билеты можно на сайте https://vk.cc/7LvMNQ.

Елена Темникова — популярная российская певица, автор многочисленных хитов ("Импульсы", "Вдох", "Давай улетим", "Ревность", "Не обвиняй меня", "Тепло", "Движения"). Одна из самых востребованных артистов российской страны. Участница многочисленных громких музыкальных и телепроектов, таких как "Евровидение 2007", "Последний Герой", "Фабрика Звезд", "Точь-в-точь", "Без страховки".

Темникова также является единственным российским исполнителем, чьи три песни возглавляли хит-парад iTunes Russia в 2016 году. Альбом и песня Елены Темниковой вошли в выбор "Лучшее за 2016" по версии Apple в России. В прошлом году певица покорила хит-парады со своими горячими хитами "Вдох" и "Давай улетим".

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Теги: билеты , концерт , культура , розыгрыш

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