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Спасатели предупреждают о неблагоприятных последствиях изменения погоды

17:21 27 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото МЧС по Тюменской области

Сильный снег, метель, порывы северо-восточного ветра до 10-12 метров в секунду по югу Тюменской области обещают синоптики 28 февраля. В Уватском районе аномально холодная погода установится с 28 февраля по 2 марта.  Средняя суточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10-13 градусов. 

Как сообщает МЧС России по Тюменской области, прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения из-за использования обогревательных приборов, неисправностью печного, газового или электрооборудования. Повышается вероятность происшествий, связанных со случаями переохлаждения людей, особенно среди социально незащищенных слоев населения. Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в связи с образованием льда на дорогах. Населению необходимо следить за прогнозами синоптиков. Администрациям муниципальных образований, единым дежурно-диспетчерским службам рекомендовано предпринять профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Главное управление МЧС по Тюменской области рекомендует жителям юга Тюменской области быть внимательными на автодорогах, воздержаться от дальних поездок, не отпускать малолетних детей одних на улицу. Единый номер пожарных и спасателей МЧС России -101.

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Теги: МЧС , снегопад

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