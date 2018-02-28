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Любви все возрасты покорны, доказывают тюменские новобрачные

16:49 28 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Молодожены Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

93 пары несовершеннолетних зарегистрировали брак в органах загс Тюменской области в 2017 году.

В сравнении с 2016 годом этот показатель уменьшился на 17%, то есть на 19 браков. В возрасте от 14 до 16 лет в 2017 году супругами стали 15 пар.

По статистике 53,4% сильного пола вступили в брак в возрасте от 25 до 34 лет. 22% женихов - от 18 до 24 лет, 25,9% - от 35 лет и старше. Девушек, которые в 2017 году вышли замуж в возрасте от 25 до 34 лет, было 45,8%, от 18 до 24 лет - 33%, а от 35 лет и старше - 21,3% невест.

В первый брак вступили около 68,6% мужчин – 8 тыс. 486 женихов и 67,6% женщин – 8 тыс. 360 невест. Во второй раз заключили супружеский союз 31,4% мужчин, или 3 тыс. 888 мужей, и 32,4% женщин, или 4 тыс. 14 жен.

913 иностранных граждан поженились в тюменском регионе. Больше всего граждан Азербайджана - 21% (195), далее Таджикистана - 21% (193), Казахстана - 20% (183), Украины - 16% (150), Узбекистана - 4% (35).

На долю остальных государств пришлось 17%, или 157 браков. Это представители Алжира, Бангладеш, Ганы, Болгарии, Великобритании, Германии, Грузии, Израиля, Ирана, Китая, Кубы, Лаоса, Литвы, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Сербии, Туниса, Турции, Франции, Хорватии, Швеции.

Лина Орлова

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Теги: ЗАГС , молодожены , свадьба

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