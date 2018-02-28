Тюменская область первой внедрит короткий номер детского телефона доверия

Андрей Степанов ответил на вопросы юных журналистов/Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области права детей соблюдаются, отдельные нарушения чаще всего допускают близкие родственники, в определенной степени они связаны с необходимостью совершенствования законодательства. Такие выводы сделали независимые эксперты, проводившие исследования в регионе.

Об этом уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов рассказал на встрече с тюменскими школьниками. Диалог с начинающими журналистами детского медиахолдинга "Академия радости" состоялся в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

"Ко мне ежегодно обращаются около тысячи человек. Большинство обращений касается жилищных прав детей, причем нарушения часто допускают ненамеренно. Например, родители взяли ипотеку, не могут рассчитаться, их выселяют из квартиры. Ребенок остается без жилья. Кто нарушил права ребенка - банк, родители, застройщик? Родители действовали из лучших побуждений, но не справились с ситуацией. Тем не менее права ребенка пострадали", - пояснил Андрей Степанов.

Он отметил, что права детей в регионе обеспечивают специалисты ряда служб, в том числе правоохранительных органов, руководители муниципалитетов, представители учреждений образования - социальные педагоги, психологи, руководитель школы. Кроме того, в Тюменской области создан единственный в стране институт службы инспекторов по охране детства. Помощь в разрешении конфликтов могут оказать специалисты в области медиации.

"В каждой школе региона есть своя служба медиации (примирения), педагоги прошли обучение. Другой вопрос, насколько она активно действует, насколько о ней знают ребята. Обращайтесь к школьным медиаторам, которые профессионально помогут выяснить отношения", - посоветовал Андрей Степанов.

Детский омбудсмен высказался о работе детского телефона доверия. По мнению Андрея Степанова, благодаря анонимности ребенку легче рассказать о своих проблемах. При этом действующий номер 8-800-2000-122 планируется заменить на более простой для запоминания - 117, с такой инициативой выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Ожидается, что Тюменская область станет пилотным регионом по внедрению короткого номера.

"Речь идет не только о том, чтобы рассказать о своих внутренних проблемах, но и о том, чтобы обратиться по этому телефону в случае беды, если с ребенком произошла чрезвычайная ситуация. Оператор должен быстро понять, что происходит и сориентировать соответствующую службу. Этот номер для обеспечения детской безопасности", - пояснил Андрей Степанов.

Разговор с тюменскими школьниками оказался обстоятельным и затронул широкий круг вопросов, в том числе обеспечения безопасности в Интернете, права на выражение индивидуальности и соблюдения конфиденциальности переписки в социальных сетях.

Татьяна Ковалева