Геннадий Баширов: драматический артист должен уметь играть во всех жанрах

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160-летие отметит Тюменский драматический театр в 2018 году. Уже 50 лет в театре трудится Геннадий Баширов. Он рассказал о своем творческом пути.

Геннадий Владимирович Баширов родился 15 июля 1947 году в г. Чистополь Татарской АССР. Заслуженный артист РСФСР. Окончил Казанское театральное училище в 1968 году. Работал в Казанском государственном Большом драматическом театре им. Качалова (1968-1971). В 1971–1974 годах работал в Русском драмтеатре Марийской АССР. В Тюменском драматическом театре работает с сентября 1974 года.

Первую в своей жизни роль он сыграл еще десятиклассником в любительском спектакле по пьесе Виктора Розова "В добрый час!". На профессиональную сцену выпускник Казанского театрального училища впервые вышел в 1968 году.

- Почему профессия актера?

- Наша семья из староверов. Практически все члены семьи имели слух, в том числе и я. Все пели старые казацкие песни. Я начинал с пения частушек, куплетов. В школе посещал драмкружок. Как сейчас помню, моя преподавательница Нелли Дмитриевна спросила, а может мне посвятить свою жизнь искусству? Поступить в Казанское театральное училище? После выпускных экзаменов на следующих день нужно было лететь в Казань поступать, а я проспал. Прилетел позже, пропустил свой поток, но со следующим поступил с первого раза на актера драматического жанра. После выпускного спектакля меня сразу пригласили в Большой драматический театр им. Качалова.

- Как оказались в Тюмени?

- Мы с театром поехали на гастроли на Украину через Москву, где нужно было провести весь день. Мой коллега предложил поехать с ним в Министерство культуры на встречу со знакомым куратором. А там проходило совещание всех режиссеров театров. И мы встретили главного режиссера Тюменского театра драмы Евгения Анатольевича Плавинского, который сразу меня пригласил в Тюмень. При этом согласился на все мои условия – переезд с семьей, повышение ставки актера.

- Что для вас театр?

- Театр – это прежде всего традиции, профессионализм, уровень мастерства.

- Какое количество спектаклей у вас за плечами?

- Более 80 спектаклей. Сейчас я задействован в трех: "Он, она, окно, покойник", "Пули над Бродвеем", "Три товарища".

- Есть ли наиболее любимые спектакли, герои?

- У каждого режиссера есть свои любимые спектакли. Мне повезло, я с каждым находил общий язык, со всеми работалось одинаково хорошо. Плавинский видел меня в роли лирических героев. Он в шутку меня называл "Джонни Холидей". С успехом играл как героев-любовников, так и комедийные роли: Дон Жуан, д’Артаньян, Петруччо, Тартюф, Фальстаф. Одной из самых ярких, этапных ролей в жизни конца 80-х годов стал Воланд в инсценировке "Мастер и Маргарита" в постановке Цодикова. Тяжелая роль для меня, но критики оценили мою игру очень хорошо.

Вспоминаю спектакли "Дядя Ваня", "Кин IV", "Он, она и покойник", "Продавец дождя", "Последняя женщина сеньора Хуана", "Гроза", "Женитьба Фигаро", "Эквус".

- Какие роли вам больше нравится играть - драматические или комедийные?

- Играть надо все роли. Не могу сказать, что мне ближе. Они все интересные. Актер драматического театра должен уметь играть комедию, драму, музыкальные спектакли. В каждой роли есть плюсы и минусы.

- Вы играли в старом театре на ул. Герцена, если сравнить тот театр и новый по атмосфере - какой вам ближе?

- Я приехал в Тюмень из театра, в котором были традиции, династии. И, конечно, сравнивал наш театр с ним. Атмосфера была хорошая тогда. Много прекрасных актеров. Помещение (бывшие соляные склады) было приспособлено к театру. Новое здание действительно очень отличается. Но, по моему мнению, сцена больше подходит для концертов, а не для спектаклей.

- Сейчас труппа в театре сыграна? Кто вас удивляет из актеров больше всего?

- Много хороших молодых актеров, но выделять никого не стану.

- Для молодых актеров мастер-классы даете?

- Нет, зачем? Сейчас другая школа. Мне предлагали в свое время преподавать в колледже искусств, но я понял, что это не мое.

- Спектакли современных режиссеров смотрите? Близко ли вам их видение классики?

- Я - консерватор. Да, я за то, чтобы постановки были более современными, но во всем должны быть границы. Сейчас спектакли больше ориентированы на молодежь, а у них другое представление о театре. Театр должен нести воспитательную функцию, ориентировать зрителя на традиционные ценности. Время нас рассудит. В своем стремлении осовременить театр главное – не навредить.

- 3 марта состоится ваш бенефис. Что увидит зритель?

- Зритель увидит спектакль "Он, она, окно, покойник" по пьесе Рея Куни. Пьесу поставтл во МХАТе Владимир Машков. Сейчас ее играет уже другой состав, а вот у нас состав практически не изменился. Играем двенадцатый год. И с годами спектакль пользуется большей популярностью у зрителя.

- В этом году театр празднует 160-летие. Что вы ему пожелаете?

- Театр - это труппа, коллектив, творческий потенциал, который не может существовать сам по себе. Всегда должен быть художественный руководитель, главный режиссер. Желаю новых хороших спектаклей, основой которых должны быть классические постановки. Желаю, чтобы театр с каждым сезоном был успешнее, самодостаточнее, популярнее.