Тюменские проекты по созданию комфортной городской среды вошли в число лучших в стране

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Все 13 тюменских проектов по созданию комфортной городской среды, представленных на конкурс, объявленный Минстроем России в сентябре 2017 года, по итогам отбора включены во всероссийский реестр лучших практик.

В реестр вошли тюменские проекты "Вместе мы делаем наш город лучше", "Транспортная инфраструктура: артерии жизни города", "Мост Влюбленных – место для настоящих романтиков", "Комфортный город - зеркало общественного участия", "Доступная среда. Равные возможности. Жизнь без барьеров", "Тюмень – город равных возможностей", "Доступное спортивно-игровое пространство", "Укрепление и благоустройство откоса правого берега р.Тура", "Благоустройство квартала "Новин", "Улица Дзержинского как общественное пространство", "Городская площадь - сердце Тюмени", "Лесопарк "Гилёвская роща" и "Идея в каждом проекте", сообщается на сайте конкурса.

"Цель конкурса - мотивировать регионы делать хорошие проекты и тиражировать лучшие практики в регионах России. Конкурс продлиться полгода, уже в конце февраля лучшие проекты будут занесены в федеральный реестр лучших практик", - отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

Соб. инф.