Российские биатлонисты заняли весь пьедестал на юниорском чемпионате мира

Победа российских биатлонистов/Фото ЦСП72

Российские биатлонисты заняли весь пьедестал почета в гонке преследования на 10 км на юниорском чемпионате мира, сообщает Газета.ру со ссылкой на "Советский спорт".

Первое место занял Андрей Вьюхин, показавший результат 29 минут 31,2 секунды. Вторым стал Михаил Первушин (+16,8), третьим — Алексей Огорелков (+1.12,1).

Еще один россиянин Денис Таштимеров показал десятый результат (+2.45,6).

Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Мужчины. Гонка преследования

1. Андрей Вьюхин (Россия) — 29.31,2 (4).

2. Михаил Первушин (Россия) — +16,8 (4).

3. Алексей Огорелков (Россия) — +1.12,1 (2)…

10. Денис Таштимеров (Россия) — +2.45,6 (5).