Цветочные магазины Тюмени готовятся к 8 Марта

Центр цветочных распродаж «Аллея цветов»

Десятками тысяч завозят тюльпаны в цветочные магазины Тюмени к 8 Марта.

Более семи вариантов тюльпанов предлагают в тепличном хозяйстве по адресу: ул. Ударная, 1. Стоимость тюльпанов — 45 рублей за штуку. При заказе от двух тыс. рублей доставка бесплатно. Заказать цветы можно по телефону: +7-922-079-85-96, +7-909-187-99-94.

По такой же цене крепкие, красивые, нераскрывшиеся тюльпаны можно приобрести в тепличном хозяйстве по адресу: ул. Земельный вал, 10. Высота цветов 35-40-45 см.

"Как всегда спросом пользуются желтые, белые, красные, сиреневые и розовые тюльпаны. Только за цветами придется приехать самим, у нас нет доставки", - рассказали в хозяйстве.

В цветочном салоне "Ананас" тюльпаны до 15 штук обойдутся тюменцам в 55 рублей, от 15 штук - по 50 рублей, от 100 штук — по 35 рублей. Доставка по городу составит 250 рублей.

А вот в цветочном салоне "ЦветкоFF" оптовые продажи завершились и тюльпаны стоят 60 рублей за штуку.

"Наибольшим спросом пользуются желтые, оранжевые и фиолетовые цвета. К 8 Марта приобретают мимозы — цена за банч составляет 490 рублей, и ирисы — 110 рублей за цветок. Если букет стоит до двух тысяч рублей, то доставка составит 200 рублей по городу, если букет стоит более двух тысяч рублей, то доставка будет бесплатной", - добавили флористы цветочного салона "ЦветкоFF".

По 35 рублей тюльпаны можно купить в Центре цветочных распродаж "Аллея цветов", веточка мимозы обойдется в 180 рублей, ирисы - 60 рублей. Бесплатная доставка будет осуществляться при заказе от 1,5 тыс. рублей.

"Оригинальные тюльпаны с вкраплениями, розовые с оливковым оттенком расходятся очень быстро и под заказ, поэтому если хотите удивить свою любимую, то нужно беспокоиться заранее", - посоветовали менеджеры цветочного магазина.

﻿ Центр цветочных распродаж «Аллея цветов» 1 /

Ирина Шемякина