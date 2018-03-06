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Жителей Ямала ожидают метель и сильный ветер

17:43 06 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото управления МЧС России по ЯНАО

Метель, ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 7-12 метров в секунду, в большинстве районов порывы до 21 метра в секунду ожидают жителей Ямала 7 марта. 

По информации синоптиков температура ночью составит минус 12, 17 градусов, днем  минус 5, 10 градусов. Прогноз о непогоде направлен в органы власти, местного самоуправления, ведомства и на объекты инфраструктуры.

Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Автовладельцам необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения. Важно помнить, что безопасность во многом зависит от технического состояния автомобиля.

Водителям-дальнобойщикам напоминают, что на внешних трассах всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Взять в дорогу запас воды и термос с чаем. Не забыть про спички. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен. В  автомобиле должны быть  минимальные средства спасения – лопата, трос, топор. Одеваться следует соответственно времени года и погодным условиям на улице, а не в автомобиле.

В зависимости от складывающейся метеообстановки существует риск возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, на системах электроснабжения. Также в этот период необходимо ограничить выход на улицу детей без сопровождения взрослых. Находясь на улице, лучше обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

При возникновении происшествия или аварийной ситуации нужно сообщать о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101", сообщает управление МЧС России по ЯНАО. 

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Теги: ветер , метель , непогода , Ямал

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