Что делать, если авиарейс отменили: инструкция от аэропорта Рощино

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Из-за изменений в полетном графике авиакомпаний, вызванных в том числе непогодой, рейсы могут не только задерживать, но и откладывать на несколько дней. Пресс-служба аэропорта Рощино в такой ситуации рекомендует сразу обратиться к сотруднику авиакомпании, которая обслуживает рейс. Его можно найти на стойке регистрации или в билетной кассе компании. Он предложит варианты и объяснит дальнейший план действий.

Если рейс отменили за несколько дней или недель до вылета, необходимо обратиться туда, где был куплен авиабилет - в агентство или к перевозчику. Большинство авиакомпаний не могут делать возвраты или обмены по билетам, купленным через агентов. Важно отметить, что вне зависимости от того, где приобретался билет, подтверждать вынужденный возврат будет авиакомпания, а делают они это очень медленно. Как правило, деньги поступят обратно на счет в течение трех месяцев. В редких случаях срок растянется до полугода.

При отмене рейса по вине авиакомпании перевозчик должен предложить выбор из двух вариантов: альтернативный перелет или возврат стоимости билета в 100% размере. При выборе альтернативного перелета менять изначальный пункт направления нельзя. Если альтернативный рейс вылетает через несколько часов от изначального, то время между изначальным и новым рейсом учитывается как задержка рейса и пассажиры претендуют на те же блага, что и пассажиры, столкнувшиеся с задержкой рейса.

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

При выборе возврата стоимости перелета важно помнить, что если был выбран рейс с пересадкой, купленный одним билетом, например Москва - Берлин - Лондон, то возмещение можно получить за весь маршрут. Если же было куплено два отдельных билета — Москва - Берлин и Берлин - Москва, то возмещение пассажир получит только за тот рейс, который отменили, например, Москва - Берлин. Авиабилет Берлин - Лондон придется сдавать по правилам тарифа.

Если отмена рейса произошла на половине пути, то пассажир может потребовать также возмещение за тот участок маршрута, который он уже пролетел. Например, был приобретен сквозной билет Москва - Берлин - Лондон. Пассажир прибыл в Берлин и узнал, что его рейс в Лондон отменили. Если ему не предоставили альтернативный рейс (что бывает крайне редко), то перевозчик обязан предоставить обратный билет в пункт отправления и компенсацию как за рейс Берлин - Лондон, так и за Москва - Берлин. Однако пассажиру придется предоставить авиакомпании доказательства, что из-за отмены рейса его поездка больше не актуальна.

При отмене чартерного рейса нужно обратиться с вопросами к туроператору. Условия отмены и возможные компенсации на случай отмены рейса должны быть отражены в договоре между клиентом и турагентством.

Дарья Казакова