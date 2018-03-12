Оксфордский Российский фонд открывает в Тюмени цифровую гуманитаристику

Фото ИА "Тюменская линия"

48 бакалавров и 42 магистранта и аспиранта ТюмГУ - стипендиаты Оксфордского Российского фонда в 2018 году.

Впервые у фонда появится конкурсная специальность "Цифровая гуманитаристика". Она предполагает участие в конкурсе студентов IT-направлений, если их специализация связана с социокультурной проблематикой. Участвовать могут студенты специализированных кафедр гуманитарных факультетов, например, "Историческая информатика" и "Компьютерные методы в лингвистике", а также историки, музеологи, филологи, искусствоведы, лингвисты, социологи, антропологи и культурологи, которые занимаются непосредственно изучением цифровой среды либо объектов или используют компьютерные методы и информационные технологии в сохранении, изучении и репрезентации исторического и культурного наследия. Кроме стипендий и тревел-грантов ОРФ предоставляет своим стипендиатам возможность участия в уникальных молодежных образовательных и исследовательских проектах.

В Сочи 18–24 марта пройдет Весенняя школа "Археология текста-6: неизведанные тропы". Важным элементом ее программы являются такие интерактивные формы работы, как тренинг, квест, кино для умных. Отборочная комиссия Весенней школы рассмотрела более 110 поступивших заявок из 19 университетов-партнеров. Тюменский госуниверситет будут представлять студенты Института социально-гуманитарных наук Анна Бутаева и Элеонора Насонова. Их конкурсные заявки и эссе были признаны лучшими.

Подведены и итоги конкурса на участие в мастерской и конференции "СО/ПРОИЗВОДСТВО: актуальные процессы общественной жизни, экономики, культуры". Организаторами мероприятия выступает Ассоциация менеджеров культуры и Оксфордский Российский Фонд. Время проведения: 8–13 апреля. От ТюмГУ отобраны Анастасия Дроздова и Рахмон Муталипов.

Оксфордский Российский фонд сотрудничает с Тюменским госуниверситетом с 2008 года. За это время стипендиатами фонда стали около тысячи талантливых и перспективных студентов ТюмГУ гуманитарных и социально-экономических направлений подготовки, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.