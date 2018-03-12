Тюменцы могут бесплатно попасть на испанское мыльное шоу

tyumen.kassy.ru

Испанский театр мыльных пузырей представит свое шоу "Bandidos. Мыльные выкрутасы!" в Тюмени на сцене ДК "Железнодорожник" 24 марта. Группа "Афиша Тюмень | Ктокуда72" запустила розыгрыш, победитель которого получит два билета на представление.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо подписаться на группу "Афиша Тюмень | Ктокуда72" и сделать репост конкурсной записи. Победителя определят 22 марта с помощью генератора случайных чисел.

"BANDIDOS. Мыльные выкрутасы!" - это смесь иллюзионных трюков с мыльными пузырями, лицедейства, брейк-данса и танца. В программе представлены лучшие номера и трюки с мыльными пузырями за 10 лет. В 2016 году шоу с успехом прошло в 23 городах Мексики, в общей сложности собрав около 20 тыс. зрителей.

Шоу пройдет в ДК "Железнодорожник" 24 марта в 12 часов, 15 часов и 18 часов. Купить билеты можно здесь.

Отметим, что в сообществе "Афиша Тюмень | КтоКуда72" проходит весенний марафон розыгрышей. Среди подписчиков разыграют билеты на концерты The Rasmus, Artik & Asti, Эмина и других звезд. Чтобы не пропустить конкурсы, можно подписаться на рассылку.