McDonald's изменил логотип в честь 8 Марта

McDonald's в Твиттере

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's впервые в истории изменила логотип в честь Международного женского дня. Компания перевернула букву "M", чтобы получилась "W" (women, женщины). Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на CNN.

7 марта логотип перевернули только в одном ресторане в Калифорнии. 8 марта "W" вместо "M" появится на сайте сети и в мобильных приложениях. Кроме того, еще в ста заведениях персонал будет носить головные уборы и униформу с перевернутым логотипом.

По словам члена руководства McDonald's Уэнди Льюис, такое решение принято "в честь необыкновенных достижений женщин во всем мире". В заявлении компании отмечается, что шесть из десяти менеджеров американских ресторанов — женщины.