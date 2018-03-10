up

10.03.2018 суббота

USD 56,8011

EUR 70,5299

В Тюмени -12..-14 С 3 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

"Смешарики" приняли участие в фестиваля аниме в Токио

09:58 10 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото https://www.youtube.com/watch?v=3qha5pwczsQ

Полнометражная версия мультфильма "Смешарики. Дежавю" приняла участие в конкурсной программе ежегодного Tokyo Anime Award Festival, сообщила РИА Новости вице-президент по международному развитию ГК "Рики" Диана Юринова.

"Это наш третий полнометражный фильм про "Смешариков". Первые два участвовали во многих конкурсах и удостоены наград. "Смешарики. Дежавю" совсем новый фильм. В России он выйдет в прокат 26 апреля. Поэтому это его фестивальный дебют. И это дебют наших фильмов в Японии, так как этот рынок достаточно сложен. В Японии есть своя анимация и очень жесткая конкуренция. Наше главное ожидание от фестиваля – это то, чтобы фильмом заинтересовались прокатчики и наш фильм попал в прокат в этой стране", — рассказала Диана Юринова. Третий полнометражный фильм про Смешариков рассказывает о приключениях героев, отправившихся в путешествие во времени, но вместо этого по ошибке оказавшихся в разных эпохах. В японском переводе Смешарики превратились в Кикориков. В категории полнометражного мультфильма фестиваля кроме "Смешариков" участвуют картины из Чехии, Китая и Тайваня. В Токио фильм будет показан в рамках фестиваля 10 и 11 марта. В категории короткометражного мультфильма среди 35 лент со всего мира два российских номинанта — мультфильм Евгении Жирковой "Девочка, дракон и папа" и "Воробушек" Жанны Бекмамбетовой.

Добавим, Tokyo Anime Award Festival существует с 2002 года, его награды и премии по праву считаются одними из самых престижных в области мультипликационных фильмов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Смешарики , Токио , фестиваль аниме

Последние новости

11:21 Тюменские хирурги помогают в два раза быстрее встать на ноги после операции
10:49 В Увате стартует седьмой этап Кубка IBU по биатлону
10:22 Инструкторов детско-юношеского туризма будут готовить в Пионере
09:58 "Смешарики" приняли участие в фестиваля аниме в Токио
09:29 Любители английского языка прочтут Шекспира в оригинале
08:58 Россиянки завоевали первые медали на Паралимпиаде
08:24 Тюменским родителям расскажут о проблемах аутизма
20:43 Пингвины в Антарктиде сделали селфи
20:17 Московскому тигру Мирону подобрали двух невест в Дании
19:24 На тюменский фестиваль комиксов приедет известный латвийский художник
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил женщин региона с праздником

Владимир Якушев: дольщики накренившегося дома не останутся без поддержки

В Тюменской области создана эффективная модель поддержки малого бизнеса

Политика

Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем

Тюменская область - регион с максимальной устойчивостью, считают аналитики

Степан Киричук: тюменцы способны решить задачи, поставленные в послании президента России

Экономика

Программы поддержки малого и среднего бизнеса переформатируют

Игорь Фролов: в микрорайоне Тура появится улица-дублер

Российское мороженое покоряет Китай

Общество

Тюменские хирурги помогают в два раза быстрее встать на ноги после операции

Инструкторов детско-юношеского туризма будут готовить в Пионере

"Смешарики" приняли участие в фестиваля аниме в Токио

Спорт

В Увате стартует седьмой этап Кубка IBU по биатлону

Россиянки завоевали первые медали на Паралимпиаде

В Пхенчхане открылись зимние Паралимпийские игры

Происшествия

Жительницу Сургута оштрафовали за нелегальную прописку мигрантов

Бывшего сотрудника УФСИН обвиняют в превышении полномочий

Тоболяк пойдет под суд за поджоги в многоквартирных домах
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+